Premier League: Il City dilaga, 6-1 all’Aston Villa. Aguero da record

Il Manchester City vince 6-1 in casa dell’Aston Villa e si prende il secondo posto della Premier League superando il Leicester. Al 18’ la sblocca Mahrez che si ripete al 24’, poi Aguero al 28’ fa il terzo. Il poker è di Gabriel Jesus (46’), la quinta rete ancora di Aguero al 57’ che fa tris all’81’. L’argentino con 177 gol supera Henry per il miglior realizzatore straniero nella storia della Premier e sorpassa Shearer diventando il giocatore ad aver segnato più triplette nella storia della Premier League (12). Gol della bandiera di El Ghazi al 91’. Il Watford passa 3-0 a Bournemouth. Manchester City, Aguero marcatore più prolifico nella storia della Premier League























ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 1-6

Al Villa Park va in scena la sfida che potrebbe riproporsi anche nella finale di Carabao Cup. L’Aston Villa, rimaneggiato a causa degli infortuni, ospita il City di Pep Guardiola che approfitta della sconfitta del Leicester con il Southampton e si prende il secondo posto in Premier vincendo 6-1 e dominando. In tribuna per il Villa il nuovo rinforzo Pepe Reina, gli uomini di Dean Smith in classifica dopo questa sconfitta pesante si ritrovano terzultimi a -1 dalla coppia Watford-West Ham. I Villans entrano in campo con una formazione difensiva sperando di reggere la forza d’urto del temibile attacco dei Citizens, scelta che paga soltanto nei primi minuti. Inizialmente il City non riesce a superare l’attento pressing dei Villans che si chiudono sperando di riuscire a colpire in contropiede.

Per sbloccare la situazione servirebbe un’azione personale, ci pensa Riyad Mahrez che parte in velocità da destra, si libera di Danny Drinkwater con una finta e batte Orjan Nyland con un rasoterra sul suo palo. Vantaggio ospite al 18’. Sei minuti dopo colpisce ancora l’algerino: David Silva scippa il pallone in area a Drinkwater e serve il compagno che non può sbagliare. Al 28’ Sergio Aguero firma il terzo gol con una fucilata di destro da fuori area che non lascia scampo a Nyland. La squadra di Guardiola continua ad attaccare, al 46’ cross perfetto di De Bruyne per Gabriel Jesus che supera Nyland per il 4-0.

Nella ripresa arriva il 5-0, doppietta per Aguero che si infila tra due difensori e al 57’ fa 176, superando così Thierry Henry in cima alla classifica dei migliori realizzatori stranieri in Premier. Il ritmo del match si abbassa, Gabriel Jesus cerca la doppietta ma gli viene negata da un miracolo di Nyland. All’81’ tripletta di Aguero che colpisce di destro su assist di Mahrez per il 6-0 raggiungendo quota 177 come Frank Lampard. Al 90’ Ilkay Gundogan atterra Trezeguet in area, sul dischetto si presenta Anwar El Ghazi che non sbaglia per il 6-1 finale. Punteggio tennistico per una sfida senza storia, disastrosa la prova dei Villans che non sono mai riusciti ad arginare le folate offensive di un City scatenato.

BOURNEMOUTH-WATFORD 0-3

Nella sfida salvezza il Watford si impone 3-0 al Vitality Stadium e si porta a quota 22 punti in classifica, +2 sul Bournemouth penultimo. Inizia meglio il Watford, la velocità di Gerard Deulofeu mette in difficoltà i padroni di casa. Gli ospiti sbloccano il risultato al 42’, rinvio sbagliato del portiere Mark Travers, Ismaila Sarr recupera il pallone e mette in mezzo per Abdoulaye Doucouré che stoppa in due tempi e di destro infila la sfera sotto la traversa.

Nella ripresa si alza il ritmo, al 64’ Sarr semina il panico sulla destra, la difesa respinge il suo cross ma Troy Deeney piomba come un falco sulla palla vagante e scarica in rete di potenza per il raddoppio. Nel finale l’ex Juventus Roberto Pereyra serve Andre Gray in area, salvataggio di Ryan Fraser sulla linea ma nei paraggi c’è ancora Pereyra che stoppa di petto e di sinistro al volo fa 3-0 al 93’. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini guidati dal tecnico inglese Eddie Howe, che ora deve iniziare a preoccuparsi per la sua panchina.