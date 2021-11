Premier League: tris Chelsea a Leicester, il Watford di Ranieri travolge lo United

INGHILTERRA

Rudiger, Kanté e Pulisic puniscono le Foxes al King Power Stadium e allungano in vetta. Red Devils ko 4-1

Nella 12.a giornata di Premier League il Chelsea trionfa al King Power Stadium e si porta momentaneamente a +6 sul City, impegnato domenica: il Leicester è steso 3-0. Blues avanti al 14’ con un colpo di testa di Rudiger; il raddoppio di Kanté arriva al 28’. Tris finale di Pulisic al 71’. Colpo grosso di Claudio Ranieri: il suo Watford batte 4-1 il Manchester United, che scivola al settimo posto. Panchina sempre più a rischio per Solskjaer. Getty Images

Il Chelsea riparte da quella striscia di vittorie consecutive che, in gare ufficiali, si era fermata a sette (quattro in Premier) con il pareggio casalingo contro il Burnley prima della sosta per le Nazionali. King Power Stadium di Leicester sbancato, con il 3-0 targato Rudiger, Kanté e Pulisic, e primo posto in campionato consolidato a quota 29 punti; 6 in più rispetto al Manchester City, impegnato domani contro l’Everton. Neanche 4 minuti di gioco e arriva subito una grande occasione per i Blues: sul lancio in profondità di Jorginho, Castagne tiene in gioco Chilwell, fischiatissimo ex di giornata, che punta la porta e da buona posizione spara in pieno sulla traversa. Il gol del vantaggio ospite è comunque rimandato di appena 10 minuti: stacco imperioso sul secondo palo da parte di Rudiger, su corner di Chilwell, e quarto gol contro il Leicester negli ultimi due anni per l’ex Roma. Al 17’, altra verticalizzazione di Jorginho; inserimento centrale di Kanté che davanti a Schmeichel tenta il colpo con l’esterno, ma trova il grande intervento del portiere delle Foxes. Il nazionale francese ha comunque modo di riscattarsi alla grande al 28’: la sua cavalcata indisturbata gli consente di presentarsi al limite dell’area e lasciare partire un sinistro vincente diretto all’angolino. Il primo tempo si chiude con Hudson-Odoi che non sfrutta un regalo inaspettato di Schmeichel. La ripresa è di pura amministrazione per gli uomini di Tuchel, che chiudono definitivamente il match al 71’, quando Ziyech sfonda in area avversaria, serve al centro per Pulisic che riesce a stoppare e girare verso la porta da due passi. Il Chelsea si prepara così al meglio al match di martedì sera in Champions League contro la Juventus. La formazione allenata da Rodgers resta poco sotto la metà della classifica, con i suoi 15 punti.

