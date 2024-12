Premier League: il Chelsea si scioglie a Ipswich, lo United vive un incubo,

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 0-2

In completa crisi di risultati, il Manchester United accoglie il Newcastle a Old Trafford, teatro per una sera di una delle rivalità che ha acceso gli anni ’90. Nemmeno quattro minuti e i Magpies sono già avanti: perfetto cross di Gordon dalla sinistra e indisturbato stacco di testa a centro area di Isak, in gol per la sua sesta partita consecutiva. Copia e incolla: al 19’ il Newcastle replica esattamente quanto fatto a inizio gara e sale sul 2-0. Altro traversone di Gordon dalla sinistra e stoccata vincente di Joelinton nel cuore dell’area piccola: il brasiliano colpisce il pallone in maniera sporca, ma tanto basta per avere la meglio di Martinez e Onana. È invece annullato per un netto fuorigioco il tris di Isak alla mezz’ora, pochi istanti prima del palo clamoroso colpito da Tonali. Al 33’ finisce, tra i fischi del pubblico, la gara di Zirkzee, sostituito da Amorim per scelta tecnica, mentre sia Højlund che Casemiro mancano la rete che avrebbe potuto rimettere in partita lo United in chiusura di primo tempo. Nella ripresa crescono i Red Devils: Maguire colpisce un palo al 60’, Yoro lo sfiora al 75’. Davvero troppo poco però per rimettere in discussione il risultato. Il Newcastle vince 2-0 e torna al quinto posto, riscavalcando Manchester City e Bournemouth: i punti dei Magpies ora sono 32. Rimane invece a 22 punti il Manchester United, al quattordicesimo posto e costretto ad accettare la terza sconfitta di fila in campionato.