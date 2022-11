Premier League: il Brentford alza i... Toney, impresa in casa del City nel finale. Vince il Liverpool, il Tottenham in rimonta supera il Leeds  

INGHILTERRA

Una doppietta dell’attaccante, con il 2-1 siglato al settimo minuto di recupero, beffa la squadra di Guardiola. Successo dei Reds: 3-1 alla squadra di Jones, Bentancur regala la vittoria agli Spurs

© Getty Images Incredibile passo falso del Manchester City nel lunch match della quindicesima giornata di Premier League: la squadra di Guardiola crolla 2-1 sotto i colpi di Toney, sigla il vantaggio al 16’ e il gol decisivo al 97’, inutile la rete di Foden. Il Liverpool supera 3-1 il Southampton. Vincono il Bournemouth sull’Everton (3-0) e il Leicester col West Ham (2-0). Il Tottenham batte in rimonta 4-3 il Leeds, sorride il Nottingham 1-0 al Crystal Palace.

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 1-2

Incredibile miracolo del Brentford in casa del Manchester City, con la vittoria che arriva addirittura al settimo minuto di recupero grazie a Toney. Piange Guardiola che perde l’occasione di portarsi in testa alla classifica scavalcando l’Arsenal. L’aria di impresa si respira già dalle prime battute: avvio sprint degli ospiti che mettono subito in apprensione la difesa del City, ma Ederson è bravo sia al 3’ su tiro di Onyeka sia al 7’ sulla conclusione ravvicinata di Toney. Il vantaggio del Brentford è nell’aria e al 16’ è proprio Toney a svettare di testa e questa volta Ederson non può nulla. Il City si getta in avanti in cerca del pari, intorno alla mezz’ora il Var viene chiamato in causa due volte dagli uomini di Guardiola ma sia il tocco di mano di Henry sia la caduta di De Bruyne non valgono il rigore per l’arbitro. Gli sforzi del City si concretizzano comunque in pieno recupero grazie a Foden che mette all’incrocio una palla vagante in area. In avvio di ripresa un colpo alla testa rimediato da Laporte ferma il gioco per circa otto minuti, il difensore del City si rialza dopo le cure mediche ed è in grado di continuare con una vistosa fasciatura alla testa. Al 66’ Gundogan si divora letteralmente il gol del vantaggio sparando alto a porta spalancata da centro area, al 70’ è proprio Laporte a compiere il miracolo e salvare la propria porta con un intervento prodigioso in spaccata. Nel primo dei 10 minuti di recupero è ancora Toney ad avere la grande chance di regalare l’impresa al Brentford ma Ederson esce bene, al 97’ su contropiede stavolta non può nulla il portiere brasiliano con il solito Toney che da un metro, e a porta vuota, mette dentro facile facile. E’ il delirio Brentford.

BOURNEMOUTH-EVERTON 3-0

Comincia a carburare il Bournemouth che con la vittoria per 3-0 sull’Everton risale la classifica e si allontana dalla zona “rossa”. Ottimo primo tempo dei padroni di casa che vanno in avanti al 18’ grazie a Tavernier, da due passi batte il portiere avversario. Bournemouth che trova il raddoppio al 25’ con Moore che di testa sigla il 2-0. Al 33’ si affaccia in avanti l’Everton con Amadou Onana ma il suo colpo di testa finisce largo. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il tris con Tavernier che impegna Pickford, che era fuori posizione. Bravo e reattivo il portiere dell’Everton che con un bel tuffo riesce ad evitare la rete. Ecco che i padroni casa trovano la terza rete al 70’ con una punizione precisa di Cook che pesca Anthony in area, quest’ultimo infila il pallone sotto la traversa. Finisce così con il Bournemouth che si porta a 16 punti e l’Everton che scivola pericolosamente verso la zona bassa della classifica.

LIVERPOOL- SOUTHAMPTON 3-1

Ad Anfield il Liverpool ottiene una vittoria importante in casa e batte 3-1 il Southampton di Nathan Jones. A partire forte sono gli ospiti che dopo appena 2 minuti di gioco si avvicinano alla rete con Che Adams, rispondono immediatamente i reds che passano in avanti grazie al colpo di testa di Firmino al 6’, bravo a sfruttare la punizione di Robertson. Vantaggio Liverpool. Neanche il tempo di esultare che il Southampton pareggia i conti con Che Adams, questa volta bravo a inquadrare lo specchio della porta. Si torna in parità ad Anfield. Il Liverpool va a caccia del gol e, dopo qualche chance lo trova al 21': Nunez insacca all'angolino. 2-1 per i padroni di casa. Il tris arriva nei minuti finali della prima frazione: dopo un’azione corale di squadra Nunez firma la doppietta personale. Nella ripresa il Southampton cerca il pari e al 62’ un attento Alisson respinge il tiro pericoloso di Elyounoussi. Liverpool che sfiora nel finale la rete con van Dijk. Si chiude 3-1 ad Anfield con i Reds che si avvicinano alla zona Europa.

NOTTINGHAM-CRYSTAL PALACE 1-0

Finisce 1-0 per il Nottingham Forest la sfida con il Crystal Palace. Un primo tempo che fatica a sbloccarsi e manda entrambe le squadre sullo 0-0 al riposo. Al rientro in campo partono forte i padroni di casa che trovano il vantaggio al 57’ con Gibbs-White che a porta vuota non può sbagliare. Da qui in avanti la gara non cambia più. I padroni di casa lasciano l’ultimo posto e salgono così a quota 13 punti, superando in classifica il Southampton.

TOTTENHAM- LEEDS 4-3

Agguanta la vittoria negli ultimi dieci minuti del secondo tempo il Tottenham che fa 4-3 in casa contro il Leeds. Vantaggio ospite con Summerville dopo appena dieci minuti, il giocatore calcia bene e batte Lloris. La formazione di Conte inizia ad alzare il ritmo e chiude gli avversari nella metà campo: la reazione è efficace e, dopo due chances sprecate, trova il pari al 25’ con Harry Kane. Gli ospiti, peró, sono bravi a non mollare e si riportano in avanti al 43’ con una grande conclusione di Rodrigo. Nella ripresa gli uomini di Conte sembrano entrare con una grinta diversa e al 50’ Davies calcia dal limite dell’area e, complice una deviazione, batte il portiere avversario. Al Tottenham Hotspur Stadium è 2-2. Gara che si anima negli ultimi quindici minuti: Leeds che trova il vantaggio al 76’ con Rodrigo e poi si completa la rimonta degli Spurs con un Bentancur in grande forma che sigla prima il pari all’81’ e poi il gol vittoria all’83’. Leeds che rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Adams a due minuti dal termine del match. Al fischio finale Conte può sorridere: arrivano tre punti importanti.

WEST HAM - LEICESTER 0-2

Vince e convince il Leicester che sconfigge in trasferta 2-0 il West Ham. Ospiti che si rendono subito pericolosi con Tielemans e all’8’ trovano il vantaggio con Maddison. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con Paqueta, ma Ward è attento. Leicester che ha l’occasione di raddoppiare al 42’ con il rigore di Tielemans ma Fabianski si allunga e para. Nella ripresa arriva il raddoppio della squadra di Rodgers, da fuori area Barnes calcia un tiro potente e al 78’ sigla il 2-0. Il Leicester sale così a 17 punti, mentre il West Ham scivola in 16a posizione.

