Premier League: Haaland più Kovacic, il Manchester City stende il Chelsea

INGHILTERRA

Il maestro supera l’allievo: Guardiola batte Maresca 2-0 grazie al solito timbro del norvegese e al gran gol del croato

Subito big match nella prima giornata di Premier League: il Manchester City si aggiudica la prima grande sfida stagionale contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il maestro Guardiola batte l’allievo Maresca 2-0: ad aprire le marcature è il solito Erling Haaland al 18’ con un tocco morbido delizioso, poi l’ex Kovacic chiude i conti all’84’. Successo anche per il Brentford, 2-1 contro il Crystal Palace grazie ai soliti Wissa e Mbeumo.

CHELSEA-MANCHESTER CITY 0-2

Questa volta è il maestro a superare l’allievo, il Manchester City piega il Chelsea 2-0 all’esordio in Premier. Nella prima frazione di gioco Guardiola prova a sorprendere Maresca schierando Doku a destra e Savinho a sinistra, invertendo di fatto gli esterni offensivi. La soluzione non trova fortuna, ma al 18’ i Citizens passano comunque in vantaggio: il solito Haaland, alla centesima presenza con la maglia dei blu di Manchester, si infila in area in mezzo a due difensori e batte Sanchez con uno scavetto delizioso. I Blues accennano la reazione, aumentando però solo sensibilmente la propria intensità. Sanchez evita il 2-0 su Doku, e verso la fine del primo tempo anche il Chelsea ha la propria chance: Palmer si accentra e calcia forte di sinistro, Jackson insacca il tap-in sulla ribattuta di Ederson ma viene colto in fuorigioco. Nel secondo tempo Maresca inserisce i nuovi acquisti Dewsbury-Hall e Pedro Neto per provare a sparigliare le carte, ma la manovra dei londinesi non prende il volo. All’84’ l’ex Mateo Kovacic chiude i conti per gli ospiti, intercettando palla in trequarti e calciando forte con il destro sul primo palo da media distanza. Vince il Manchester City 2-0 e aggancia subito United, Liverpool e Arsenal. Parte male invece l’avventura di Enzo Maresca al Chelsea.

BRENTFORD-CRYSTAL PALACE 2-1

Wissa e Mbeumo, Mbeumo e Wissa: il Brentford riparte dalla sua coppia d’oro e stende 2-1 il Crystal Palace all’esordio. Gli ospiti iniziano la sfida con più smalto, ma con il passare dei minuti le Bees spostano l’inerzia dalla loro parte. Poco prima della mezzora ecco che arriva la prima combinazione tra i due attaccanti dei biancorossi: al 29’ Wissa lancia Mbeumo, che fa partire il sinistro vincente che vale l’1-0. La squadra di Frank sfiora il raddoppio a più riprese, ma la prima frazione di gioco termina con un solo gol di scarto. Nella ripresa gli uomini di Glasner aumentano i giri del motore alla ricerca del pari, che arriva al 56’ con l’autorete sfortunata di Pinnock. I padroni di casa reagiscono all’1-1, e al 76’ mettono nuovamente il muso avanti: Wissa, dopo l’assist, sigla il 2-1, con il diagonale mancino da ottima posizione. Il Palace nel quarto d’ora finale prova in tutti i modi a riprenderla con Eze e Ayew, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-1. Tre punti importanti per il Brentford in vista del calendario complesso delle prossime giornate, falsa partenza per il Crystal Palace.

