Premier League: gli arbitri dovranno dire per chi fanno il tifo

INGHILTERRA

Questa decisione è figlia anche della polemica scoppiata la scorsa stagione dopo Notthingam-Everton

© Getty Images Svolta in Premier League. Gli arbitri dovranno dire per quale squadra fanno il tifo. Howard Webb, direttore della PGMOL (Society of Professional Football Referees in English), ha infatti spiegato che gli arbitri devono rendere nota la propria simpatia calcistica per evitare possibili conflitti di interessi: "Chiederemo agli arbitri di dichiarare eventuali interessi particolari all'inizio della stagione e nel corso della stagione se ci saranno cambiamenti. Esamineremo tali simpatie e apporteremo modifiche se riteniamo che possa esserci un conflitto di interessi se qualcuno si dichiara tifoso di una squadra specifica. Poiché vogliamo attirare i calciatori come arbitri, dovranno farci sapere se hanno giocato per qualche squadra della Premier League e se c'è qualche legame personale con qualcuno che lavora in quei club. Poi faremo una valutazione e ne terremo conto nell'assegnazione delle partite".

Vedi anche Calcio estero VAR, novità in Premier: spiegati in tempo reale gli episodi arbitrali su X Questa decisione è figlia anche della polemica scoppiata la scorsa stagione quando il Nottingham Forest si lamentò sui social network dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Everton in cui gli furono fischiati tre rigori contro in una partita importante (persa) nella lotta per evitare la retrocessione in cui era coinvolto anche Luton Town: "Ci sono state tre decisioni estremamente sbagliate, tre rigori che non sono stati assegnati - twittò il Notthingam - Non possiamo accettarlo. Prima della partita abbiamo comunicato al PGMOL che il responsabile del VAR era un tifoso del Luton, ma non l`hanno cambiato. Stanno mettendo alla prova la nostra pazienza e ora dovremo considerare le nostre opzioni".

Vedi anche Calcio estero Violazione del FPF: il City rischia la retrocessione in Championship