Premier League, i giocatori smettono d'inginocchiarsi contro il razzismo

“Abbiamo deciso di selezionare momenti significativi per metterci in ginocchio durante la stagione per evidenziare la nostra unità contro ogni forma di razzismo e così facendo continuiamo a mostrare solidarietà per una causa comune. Rimaniamo fermamente impegnati a sradicare il pregiudizio razziale e a realizzare una società inclusiva con rispetto e pari opportunità per tutti". Con questo annuncio i capitani della Premier League hanno ribadito il loro impegno contro il razzismo ma hanno annunciato anche che non si inginocchieranno più prima di ogni partita, ma solo in delle circostanze ben precise.