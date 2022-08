CR7, altro "primato": è il più insultato sui social nel Regno Unito

© ipp

Cristiano Ronaldo centra un altro primato. Questa volta però non è un record di cui andare molto fieri. Secondo uno studio condotto dall'Ofcom, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni nel Regno Unito, nella prima metà della scorsa stagione CR7 è stato il principale bersaglio degli insulti su Twitter insieme a Harry Maguire. I due giocatori del Manchester United non sono gli unici della loro squadra ad essere particolarmente presi di mira: metà degli abusi registrati nell'ultima stagione sono stati infatti diretti a soli 12 giocatori, di cui otto dello United. Tra di loro c'è anche Paul Pogba, il neo giocatore della Juventus è nono in questa spiacevole classifica.