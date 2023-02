Premier League: è Rashford show, Il Manchester United travolge il Leicester

INGHILTERRA

Doppietta dell’attaccante esterno inglese nel 3-0 casalingo dei Red Devils, ora a -3 dal City

© Getty Images Nella ventiquattresima giornata di Premier League il Manchester United stende 3-0 il Leicester. A Old Trafford gli ospiti partono molto forte, con de Gea che salva il risultato più volte su Barnes e Iheanacho. Poi inizia lo show di Marcus Rashford, che trova un’altra doppietta (25’, 56’) e avvia l’azione del terzo gol di Sancho (61’). I Red Devils salgono a 49 punti in classifica, a sole tre lunghezze dal Manchester City di Guardiola.

MANCHESTER UNITED-LEICESTER 3-0

Il Manchester United travolge 3-0 il Leicester a Old Trafford. Primi venti minuti roboanti degli ospiti, con de Gea che salva due volte il risultato sulle occasioni di Barnes prima e Iheanacho poi. A passare in vantaggio sono però gli undici di ten Hag, al 25’ Rashford si invola verso l’area avversaria sulla destra, viene servito da Bruno Fernandes e fa 1-0 con il diagonale destro. I padroni di casa rischiano anche il raddoppio dopo pochi minuti, con Dalot che si divora il 2-0 in scivolata. Si rientra negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa il ritmo non cambia, e dopo una decina di minuti lo United raddoppia: al 56’ Fred lancia nuovamente Rashford, questa volta sulla fascia sinistra. L’inglese si presenta a tu per tu con Ward e insacca il 2-0. Pochi minuti più tardi il Manchester dilaga, con Jadon Sancho che trova il 3-0 al 61’ dopo un uno-due con Bruno Fernandes. La squadra di Rodgers si spegne dopo l’uno-due degli avversari, e la partita finisce 3-0. Lo United tocca quota 49 punti in classifica, terzo in graduatoria e a sole tre lunghezze dal Manchester City di Guardiola. Rimane al quattordicesimo posto il Leicester, fermo a 24 punti.