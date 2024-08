Premier League: Diogo Jota e Salah, il Liverpool post Klopp riparte dalle sue certezze

INGHILTERRA

I Reds trionfano 2-0 in casa del neopromosso Ipswich Town grazie alle reti del portoghese e dell’egiziano: prime risposte positive per Slot

Nottingham Forest, terribile infortunio per Danilo: gara sospesa







Brutto infortunio per Danilo, centrocampista del Nottingham Forest, nel corso della gara con il Bournemouth. Dopo uno scontro con Semenyo, il brasiliano è caduto a terra rompendosi la gamba. Un brutto infortunio che ha fermato la gara per qualche minuto. Necessario l'intervento dello staff sanitario.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella prima giornata di Premier League il nuovo Liverpool di Arne Slot trionfa in trasferta sul campo del neopromosso Ipswich Town: i Reds si impongono 2-0. Dopo un primo tempo tutt'altro che semplice, gli ospiti stappano la partita al 60' grazie al sinistro di Diogo Jota su assist di Salah. L'egiziano ex Roma e Fiorentina chiude i conti sempre con il mancino cinque minuti più tardi, per portare a casa i primi tre punti della stagione.

IPSWICH TOWN-LIVERPOOL 0-2

Primo successo stagionale per il nuovo Liverpool, 2-0 in casa dell’Ipswich Town. Primo tempo più che sorprendente per i padroni di casa, che provano anche a gestire il possesso del pallone senza chiudersi in difesa. Alisson viene impegnato più volte nel corso dei primi quarantacinque minuti, prima dal colpo di testa su palla inattiva di Greaves e poi dalla conclusione insidiosa di Hutchinson, verso la mezzora. I Reds non riescono a trovare continuità nel loro gioco, faticando a produrre azioni offensive. L’unico sussulto arriva a pochi istanti dal duplice fischio, con la botta dalla distanza di Alexander-Arnold che termina alta. Nella ripresa gli uomini di Slot entrano in campo con tutt’altro piglio, sbloccando l’incontro all’ora di gioco: combinazione sulla destra tra Salah e Arnold, con l’egiziano che riesce poi ad apparecchiare per l’1-0 firmato con il sinistro da Diogo Jota. Cinque minuti più tardi l’esterno ex Roma e Fiorentina scrive di fatto la parola fine alla gara, raddoppiando sempre con il sinistro all’angolino basso. Nei venti minuti abbondanti finali i Reds gestiscono il doppio vantaggio, non rischiando praticamente più nulla e flirtando più volte con il tris nel finale. L’era del Liverpool post Klopp si apre quindi con una vittoria, non sono bastati coraggio e tante idee interessanti alla squadra di McKenna.

