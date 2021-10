Premier League: debutto amaro per Ranieri, il Liverpool travolge il Watford

INGHILTERRA

A Vicarage Road finisce 5-0 per i Reds: a segno Firmino (tripletta), Mané e Salah. Klopp momentaneamente primo

Debutto amaro per Claudio Ranieri sulla panchina del Watford: nell'anticipo dell'ottava giornata di Premier League, infatti, il Liverpool domina e vince 5-0. Partita senza storia a Vicarage Road: Mané segna dopo 9 minuti, poi la tripletta di Firmino (37', 52' e 91') e lo splendido gol di Salah (54') chiudono definitivamente i giochi. Con questa vittoria, i Reds di Klopp sono momentaneamente primi in classifica con 18 punti.

WATFORD-LIVERPOOL 0-5

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford: a Vicarage Road, infatti, il Liverpool domina e vince 5-0. I Reds schiacciano gli Hornets per gran parte del match, e non a caso si portano in vantaggio dopo appena 9 minuti: Salah trova un grande filtrante con l'esterno sinistro per Mané, che solo davanti a Foster non sbaglia e trova il suo centesimo gol in Premier. I padroni di casa non riescono a reagire e la formazione di Klopp monopolizza scena e possesso palla, pur non andando spesso vicina al raddoppio. Il 2-0 arriva comunque prima dell'intervallo, e precisamente al 37': Masina perde palla e gli ospiti trovano una grande triangolazione, con Mané che serve Milner, autore di uno splendido assist per Firmino che, a porta vuota, non può sbagliare. Il Watford sparisce dal campo e Keita va vicino al tris colpendo la traversa.

Il copione non cambia nella ripresa: Salah va subito vicino al 3-0, con Foster che salva sull'ex Roma. Il Liverpool chiude ogni tipo di discorso nel giro di due minuti: al 52', Firmino trova tris e doppietta personale ribattendo in porta la parata di Foster sul quasi autogol di Cathcart. Al 54', invece, Salah segna con una strepitosa serpentina chiusa di sinistro ed entra nella storia: con 104 gol, è il miglior marcatore africano in Premier League insieme a Didier Drogba. Il secondo tempo diventa così un conto alla rovescia verso la vittoria dei Reds, con Mané che al 71' si divora il possibile 5-0: la quinta rete arriva comunque all'ultima azione, con il tap-in da pochi passi sull'assist di Williams di Firmino, che chiude così con una tripletta. Con questo splendido successo, il Liverpool di Klopp sale a 18 punti e si conferma nelle posizioni altissime della classifica, mentre il Watford di Claudio Ranieri, che in tutta la partita colpisce soltanto un palo con Sarr, resta a quota 7.