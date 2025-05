Serie C, sorteggio dei quarti di finale dei play-off: gli accoppiamenti

Sorteggiati i quarti di finale dei play-off di Serie C. Queste le sfide: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara e Atalanta Under 23-Audace Cerignola. Le partite di andata si giocheranno domenica 18 maggio mentre quelle di ritorno sono in programma mercoledì 21 maggio. Decisi anche gli accoppiamenti delle semifinali: la vincente del quarto tra Crotone e Vicenza contro chi la spunterà tra Giana Erminio e Ternana e il club vincitore di Atalanta Under 23 e Audace Cerignola con la vincente di Vis Pesaro-Pescara.