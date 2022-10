Premier League: il City si prende la vetta, vince anche il Chelsea

INGHILTERRA

La squadra di Guardiola batte 4-0 il Southampton, i Blues superano 3-0 il Wolverhampton

© Getty Images Nella decima giornata di Premier League, il Manchester City di Guardiola supera 4-0 il Southampton e si prende la vetta della classifica in attesa dell'Arsenal: all'Etihad, decidono i gol di Cancelo (20'), Foden (32'), Mahrez (49') e il solito Haaland (65'). Sorride anche il Chelsea: 3-0 al Wolverhampton con Havertz (48'), Pulisic (54') e Broja (90'). Il Newcastle travolge 5-1 il Brentford, il Bournemouth stende 2-1 il Leicester.

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 4-0

In attesa dell'Arsenal, il Manchester City si prende la vetta della Premier League. All'Etihad, la formazione di Guardiola gioca l'ennesima partita perfetta e ad inizio secondo tempo chiude già i giochi. Cancelo sigla il vantaggio dei campioni d'Inghilterra in carica su assist di Foden, che poi raddoppia al 32'. Al 49', Mahrez fa 3-0 e chiude i giochi, poi il solito Haaland (65') sigla il poker che stende definitivamente i Saints. Con questa vittoria, il City sale a quota 23, sorpassando momentaneamente l'Arsenal: i Gunners potranno replicare nel big match con il Liverpool.

CHELSEA-WOLVERHAMPTON 3-0

Il Chelsea manda un altro messaggio al Milan: a Stamford Bridge arriva un successo per 3-0 sul Wolverhampton, il terzo successo consecutivo in campionato per i Blues. La formazione di Potter impiega però tutto il primo tempo a sbloccare la sfida, tanto che l'1-0 di Havertz arriva nel recupero e poco prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa, precisamente al 54', Pulisic raddoppia su assist di Mount. I Lupi non escono dal match e provano a riavvicinarsi ai padroni di casa, ma al 90' Broja, entrato al posto proprio di Mount, segna il gol che manda definitivamente in archivio il match: il Chelsea tiene così il passo delle big.

NEWCASTLE-BRENTFORD 5-1

Match senza storia al St. James' Park: il Newcastle travolge 5-1 il Brentford, che ad eccezione del gol annullato a Mbuemo per fuorigioco al 10' e del rigore del momentaneo 2-1 di Toney (54') non spaventa mai i Magpies, che al 28' sono già sul 2-0 grazie a Murphy e Guimaraes, che poi al 56' fa doppietta e 3-1. Almiron chiude i giochi all'82', poi c'è tempo anche per il pokerissimo generato dall'autorete di Pinnock. I bianconeri si portano così a ridosso della zona Europa.

BOURNEMOUTH-LEICESTER 2-1

Vittoria in rimonta per il Bournemouth, che si impone per 2-1 sul Leicester. Le Foxes passano in vantaggio al 10' e gestiscono fino a metà ripresa, poi si fanno sorpassare nel giro di 4 minuti: Biling (67') e Christie (71') regalano una vittoria fondamentale alle Cherries, ora a 12 punti in classifica. Sempre peggiore, invece, la classifica del Leicester, ultimo a quota 4.