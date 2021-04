Premier League: Chelsea spento e distratto, solo 0-0 contro il Brighton  

INGHILTERRA

Match iniziato con 15’ di ritardo per la protesta dei tifosi fuori dallo stadio contro la Superlega. In campo i Blues faticano e rischiano anche di perdere nel finale

Il Chelsea non va oltre lo 0-0 contro il Brighton, in una partita condizionata inevitabilmente dal caos Superlega. Il match della 32a di Premier League inizia con 15’ di ritardo per le proteste dei tifosi fuori da Stamford Bridge: in campo le emozioni sono poche ed è la squadra ospite ad andare più vicina al successo, colpendo un palo nel finale con Welbeck. Al 92’ Brighton in dieci per il secondo giallo a White, ma il Chelsea non ne approfitta.

Super League sì, Super League no: intanto, però, c’è una Premier da giocare e non è difficile pensare che il deludente 0-0 con il quale il Chelsea esce dallo Stamford Bridge (stadio in cui ha fatto letteralmente fatica ad entrare, vista la protesta dei tifosi che ha costretto al rinvio del calcio d’inizio di un quarto d’ora) sia figlio di un’atmosfera ancor più surreale di quanto non possa già esserlo quella di una partita giocata a porte chiuse. Gli uomini allenati da Thomas Tuchel non riescono a impostare sul campo trame interessanti: il loro gioco si limita a un possesso palla tanto corposo quanto inefficace, e a parte qualche incursione di Marcos Alonso e un paio di giocate di Havertz e Ziyech, il Brighton non soffre più di tanto. Anzi, i Seagulls danno continuità alla buona prestazione di otto giorni fa contro l’Everton crescendo minuto dopo minuto nella ripresa, e rendendosi particolarmente pericolosi nel finale: l’occasione più clamorosa arriva al minuto 79, quando Danny Welbeck, che avendo giocato cinque anni nell’Arsenal sente aria di derby, batte Kepa ma colpisce il palo, facendo tremare la squadra di casa. A corto di idee, il Chelsea non riesce nemmeno ad approfittare di un paio di minuti di superiorità numerica per il secondo giallo inflitto a Ben White nel recupero, e il match finisce senza reti. Un punto importante per il Brighton, che si porta a +7 rispetto al Fulham terzultimo, meno gradito invece per i Blues, che agganciano sì il West Ham al quarto posto con 55 punti, ma mancano al contempo il sorpasso al Leicester, che resta terzo a quota 56.