Premier League: Chelsea senza problemi col West Ham, il Burnley supera 2-1 il Wolverhampton

La quattordicesima giornata di Premier League si chiude con il Monday Night che vede il Chelsea superare 3-0 il West Ham. Dopo la rete di Thiago Silva al 10’, i Blues chiudono la gara con la doppietta lampo di Abraham (78’ e 80’) e ritrovano il successo dopo due ko consecutivi. Nel pomeriggio invece a Turf Moor il Burnley si sbarazza 2-1 dei Wolves grazie a Barnes (35’) e Wood (51’): a nulla serve il rigore di Fabio Silva all’89’. Getty Images

Archiviati i due ko consecutivi contro Everton e Wolves, il Chelsea si rilancia battendo 3-0 il West Ham nel derby londinese a Stamford Bridge. Nel primo tempo sono addirittura ben due le reti annullate agli ospiti: al 7’ Rice segna ma è in fuorigioco mentre al 31’ la marcatura di Bowen viene cancellata per un fallo ravvisato da Kavanagh. Della situazione ne approfitta il Chelsea che al 10’ con Thiago Silva, sugli viluppi di un calcio d’angolo, realizza l’1-0, punteggio che Werner non riesce ad arrotondare al 43’ per il decisivo intervento di Fabianski. Nei restanti minuti la gara si gioca molto a centrocampo e vive di singoli guizzi, copione che viene rispettato anche nella ripresa. In questo modo, nella seconda frazione, i due portieri non fronteggiano serie minacce almeno finché, lato Chelsea, Tammy Abraham non decide di chiudere i conti a una decina di minuti dal termine. Il ventitreenne attaccante inglese prima sigla il 2-0 al 78’ arpionando in area un tiro-cross di Werner, poi all’80’ si ripete ribadendo facilmente in rete la respinta di Fabianski sul cross di Pulisic. Il 3-0 fa calare in anticipo il sipario su un dolce Monday Night per i blues i quali potranno affrontare il Boxing Day da quinti in classifica. Più indietro invece il West Ham che nel prossimo turno proverà a migliorare la propria decima posizione affrontando in casa il Brighton.

Secondo successo nelle ultime tre gare di Premier League per il Burnley che grazie all’affermazione per 2-1 sul Wolverhampton si allontana dalla zona retrocessione. La gara si caratterizza per una discreta vivacità durante tutto l’arco dei 90 minuti ma inizia nel segno dei padroni di casa i quali, prima con Wood e poi Barnes, sfiorano il vantaggio nella prima mezz’ora. È proprio il numero 10 dei Clarets a infilare di testa al 35’ il meritato 1-0 per i padroni di casa che, approfittando dell’inerzia favorevole, cinque minuti dopo sfiorano addirittura la seconda rete con la punizione di Brownhill. Il centrocampista del Burnley colpisce poi la traversa al 50’, un’occasione a cui fa immediatamente seguito il 2-0 di un rapace Wood. Sotto di due reti, i Wolves prendono finalmente campo e iniziamo a macinare gioco. Le conclusioni di Neto, Podence e Neves mancano però di precisione e così serve il rigore di Fabio Silva all’89’ per dimezzare il gap. Il tempo tuttavia è nemico degli ospiti che infatti non hanno più tempo per andare a caccia del pari, rimediando così il terzo ko delle ultime quattro gare.

