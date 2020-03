Premier League, Chelsea-Everton 4-0: Ancelotti affonda a Stamford Bridge

inghilterra

Il Chelsea travolge l'Everton 4-0 nella 29esima giornata di Premier League e rovina il ritorno di Carlo Ancelotti a Stamford Bridge da avversario. Mai in partita, i Toffees crollano sotto i colpi di Mount, Pedro, Willian e Giroud. Per l'Everton si tratta della terza partita consecutiva senza vittorie. Per il Chelsea, invece, è il quinto risultato utile nelle ultime sei, un ruolino di marcia che permette ai londinesi di restare al quarto posto.

Pomeriggio da dimenticare per l'Everton di Carlo Ancelotti, travolto dal Chelsea a Stamford Bridge. Forte del fattore campo e di un discreto momento di forma in campionato (quattro risultati utili nelle ultime cinque prima del calcio d'inizio), i Blues partono bene e passano in vantaggio al 14': Mount serve Pedro all'altezza della fascia sinistra, lo spagnolo salta un paio di avversari e chiude lo scambio con lo stesso Mount, bravo a girarsi e superare Pickford con un preciso rasoterra di destro. Sulle ali dell'entusiasmo, i londinesi vanno sul 2-0 al 22': splendido filtrante di Ross Barkley, ex di giornata, verso Pedro, bravo ad evitare di poco il fuorigioco, a sbucare alle spalle della difesa dei Toffees e a raddoppiare il vantaggio della sua squadra.

Nel secondo tempo Ancelotti prova ad alzare il baricentro della sua squadra inserendo Walcott al posto di Bernard, ma è il Chelsea a colpire ancora, con una rasoiata da fuori di Willian che vale il 3-0 al 51'. Passano solo tre minuti e i londinesi trovano il poker: sugli sviluppi di un corner Willian crossa verso Giroud che conclude al volo e batte ancora una volta Pickford. Dopo il quarto gol il ritmo si abbassa e le due squadre ne approfittano per dare spazio a tre calciatori classe 2001: nel Chelsea entrano Faustino Anjorin e Armando Broja, nell'Everton gioca qualche minuto Anthony Gordon, ma fino al fischio finale non ci saranno altre azioni significative. Grazie ai tre punti, il Chelsea resta così saldamente al quarto posto a quota 48 punti, mentre l'Everton, che nella prossima giornata affronterà il Liverpool nel derby, rimane al dodicesimo posto con 37 punti.