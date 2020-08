Premier League, bocciati i 5 cambi: dal 2020/21 si torna alle 3 sostituzioni

INGHILTERRA

Dopo lo stop per il coronavirus il calcio cerca di tornare alla normalità e in Inghilterra sembrano avere più fretta che altrove. I club di Premier League infatti hanno votato contro il mantenimento della possibilità di effettuare cinque cambi durante una partita e dalla prossima stagione, che inizierà il 12 settembre, si tornerà ai tre cambi classici.

I club inglesi in precedenza avevano appoggiato l'uso delle cinque sostituzioni per gestire il programma congestionato dopo la fine del lockdown per la pandermia, ma ora diverse squadre, stando a quanto riporta la BBC, si sono opposte perché ritenevano che mantenere la regola delle cinque sostituzioni potesse avvantaggiare ingiustamente i top club, che hanno una rosa più lunga.

La norma era stata varata dall’IFAB per l’ultima parte della stagione 2019/20, considerando i tempi stretti con cui campionati e coppe avrebbero portato a termine l’annata in seguito alla pandemia. Nelle scorse settimane poi l’IFAB aveva dato il via libera a mantenere le cinque sostituzioni anche per le competizioni della stagione 2020/21 e la Serie A aveva ufficializzato la regola dei 5 cambi anche per il prossimo anno, così come la Liga spagnola.

