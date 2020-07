IFAB, le cinque sostituzioni prolungate sino ad agosto 2021

UFFICIALE

Gli allenatori di calcio potranno contare su cinque sostituzioni all'interno di una singola partita anche nella prossima stagione: l'IFAB, l'organo che regola le norme del calcio internazionale, ha infatti ufficializzato l'estensione dell'esperimento cominciato quest'anno a causa della pandemia anche per il 2020/21, sino al 31 luglio per quanto riguarda le competizioni e sino al 31 agosto per quanto riguarda i tornei internazionali.

Nessuna novità sulle finestre temporali entro le quali poter effettuare tutte le sostituzioni, resteranno tre e in queste non verrà conteggiato l'intervallo. La decisione è stata presa per il "benessere dei calciatori in competizioni che si svolgono in un periodo ristretto e in diverse condizioni meteorologiche".

L'IFAB ricorda che la concomitanza della ripresa tardiva di alcuni tornei del 2020 e l'inizio di quelli della prossima stagione (con in più gli Europei) a stretto giro di posta accorceranno i tempi di recupero/preparazione, le cinque sostituzioni quindi continueranno ad aiutare i giocatori a stancarsi meno e gli allenatori a disporre degli atleti più in forma.

Sarà comunque facoltà delle singole federazioni decidere se tornare alle classiche tre sostituzioni.