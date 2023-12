Premier League: Arsenal ancora ko, il Tottenham batte il Bournemouth

INGHILTERRA

Seconda sconfitta di fila per i Gunners: il Fulham vince 2-1. Spurs a -1 dalla Champions grazie al 3-1 sulle Cherries

Il 2023 in Premier League si chiude con il secondo ko consecutivo dell'Arsenal, che perde 2-1 in casa del Fulham e rischia ora di scivolare a -5 dalla vetta. A Craven Cottage, decidono i gol di Jimenez e De Cordova-Reid dopo il vantaggio dei Gunners firmato da Saka. Vince il Tottenham, a -1 dal quarto posto grazie al 3-1 sul Bournemouth: decidono Sarr, Son e Richarlison, inutile la rete della bandiera di Scott per le Cherries.

Vedi anche Calcio estero Premier League: l’Aston Villa torna in vetta, ok City e Chelsea. United ancora ko

FULHAM-ARSENAL 2-1

Si chiude nel peggiore dei modi il 2023 dell'Arsenal: i Gunners perdono 2-1 in casa del Fulham incassando il secondo ko consecutivo. Eppure, il match parte bene per gli uomini di Arteta, che al 5' sono già in vantaggio: Martinelli conclude dal limite, Leno para ma lascia la sfera a disposizione di Saka, che a porta vuota insacca. Al 29', però, i padroni di casa pareggiano: da sinistra a destra, i Cottagers costruiscono l'azione dell'1-1, con Cairney che mette al centro per Jimenez che non può sbagliare. Il ribaltone si concretizza allo scoccare dell'ora di gioco: Palhinha serve De Cordova-Reid che un una letale conclusione in area supera Raya, segnando il 2-1 con cui si chiude il match. Inutile il tentativo di Saka, murato in maniera energica in area prima di poter trovare il 2-2. Il 2023 dell'Arsenal si chiude con una sconfitta e il 2024 potrebbe aprirsi ancora peggio: se batte il Newcastle, il Liverpool vola a +5 su Arteta. Scatto salvezza, invece, del Fulham, che si porta 24 punti tornando a vincere dopo tre ko di fila.

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 3-1

Ad approfittare del ko dell'Arsenal è il Tottenham, ora a -1 dal quarto posto occupato proprio dai Gunners: gli Spurs superano 3-1 il Bournemouth e accorciano le distanze dalla zona Champions. Partita che si apre con la rete al 9' di Sarr, che porta in vantaggio i suoi ma al 32' è costretto ad uscire per infortunio. La sfida resta in bilico fino a metà ripresa, poi con due gol in 9 minuti gli uomini di Postecoglou chiudono i giochi: al 71', Lo Celso lancia Son che entra in area e chiude i giochi con un diagonale mancino, mentre all'80' Johnson mette al centro per Richarlison che non può fallire il tap-in. La sfida sembra archiviata, eppure Alex Scott sembra mettere paura agli Spurs: il neoentrato impiega 15 minuti per segnare il 3-1 all'84', poi nel lunghissimo recupero sembra trovare il 3-2 che viene tuttavia annullato per fuorigioco. Il 2023 del Tottenham si chiude col sorriso: la Champions dista ora soltanto un punto. Dopo tre vittorie di fila, invece, crolla il Bournemouth, che ha comunque un rassicurante margine sulla zona retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE