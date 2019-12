Premier League: Ancelotti fa due su due, l'Everton vince anche sul campo del Newcastle

PREMIER LEAGUE

Carlo Ancelotti fa due su due e rilancia il suo Everton in Premier League. I Toffees vincono infatti una delicata partita sul campo del Newcastle: finisce 2-1 grazie alla doppietta di Dominic Calvert-Lewin, a segno al 13' e al 64'. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Schar. In ottica salvezza vittorie pesanti del Brighton sul Bournemouth (2-0) e del Watford sull'Aston Villa (3-0). Il Crystal Palace bloccato sull'1-1 a Southampton.

NEWCASTLE-EVERTON 1-2

Carlo Ancelotti non ha perso il suo tocco, anzi: dal suo arrivo a Liverpool l'Everton ha solo vinto. E se le partite giocate dai Toffees con la guida del nuovo tecnico sono state finora solo due, c'è da dire che il ruolino di marcia per ora è immacolato e può dare anche spazio a qualche speranza europea. Vincendo sul campo del Newcastle, infatti, l'Everton appaia i bianconeri a quota 25 punti in classifica, in un decimo posto che rende ora realistico mettere nel mirino quella sesta posizione che può valere l'Europa League. Se la prima vittoria di Ancelotti, quella sul Burnley, era stata risicata (1-0), anche a St. James Park il match non è facile. Lo dimostra un Newcastle che dopo pochi istanti va vicino al vantaggio con Almiron. Dopo un'importante parata di Pickford su Joelinton è quindi Calvert-Lewin a portare in vantaggio gli ospiti al 13', sfruttando una mischia e un assist semi-involontario di Moise Kean (rilanciato da titolare da Ancelotti). L'Everton controlla, ma il Newcastle cresce: Carroll deposita in rete un pallone a gioco fermo (era in fuorigioco), poi spreca incredibilmente a pochi passi dalla porta. A pareggiare è quindi Schar al 56' con una gran girata al volo. Holgate pareggia il conto delle reti annullate per offside, quindi al 64' è ancora Calvert-Lewin a mettere la sua firma sulla vittoria, ribadendo in rete un cross di Walcott: pesanti, nell'occasione, le responsabilità di Schar che se lo lascia sfuggire in marcatura. Shelvey va vicino al nuovo pareggio, ma Davies e Mina potrebbero anche triplicare. Ulteriore segno di un Everton che con la guida di Ancelotti vince non per caso. E può ora diventare una mina vagante per tutti in Premier League.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE 1-1

Occasione malamente sprecata per il Crystal Palace, che a Southampton non va oltre un 1-1 che muove sì la classifica ma piano. E i londinesi perdono due punti che nella corsa all'Europa League potrebbero pesare tantissimo. Le Eagles iniziano la partita nel modo migliore, con Max Meyer che sblocca il punteggio al 16'. Dopo due minuti di consultazioni, però, il Var annulla per fuorigioco. Tutto da rifare, quindi. Ne approfitta il Southampton, che spaventa i più accreditati rivali con le folate di Ings, Soares e Boufal. Il Palace regge l'onda d'urto, e prima dell'intervallo per poco non passa con Jordan Ayew. Il gol che fa volare gli ospiti arriva però al 50' e porta la firma di Tomkins, che di testa impatta nel modo migliore il pallone calciato su punizione da Milivojevic. La partita è però tutt'altro che finita: Ings viene mirato sul più bello, Zaha fa tremare il St. Mary's Stadium che però può festeggiare qualche minuto dopo. Precisamente al 74', quando Ings sfrutta un pasticcio difensivo per trovare il gol del pareggio. Addirittura Djenepo potrebbe portare in vantaggio i Saints, ma Guaita è provvidenziale a dirgli di no. La conclusione di poco alta sopra la traversa del solito Ings e un nuovo intervento di Guaita su Ward-Prowse chiudono i conti. Con il Crystal Palace che, forse, può anche ringraziare il cielo per aver portato a casa almeno un punto.

BRIGHTON-BOURNEMOUTH 2-0

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Brighton, che dopo le due sconfitte consecutive contro Sheffield e Tottenham abbatte il Bournemouth e lo lascia a quota 20 punti in classifica, con il terz'ultimo posto dell'Aston Villa lontano due sole lunghezze. La sfida tra le due pericolanti (a pari punti al momento del calcio d'inizio) si sblocca già al 3', quando Jahanbakhsh libera un bolide terra-aria che buca il portiere ospite Ramsdale e si infila nell'angolino. Gli ospiti non ci stanno e cercano subito le contromosse, ma Ryan è formidabile nella parata su Joshua King. Il Bournemouth continua ad attaccare nel prosieguo del primo tempo, ma né Wilson né Stanislas hanno fortuna. La ripresa presenta quindi un Brighton che trova il modo di meritarsi la vittoria: al 58' Burn segnerebbe il gol del raddoppio, annullato però dal Var per fuorigioco. Quindi, dopo un palo colpito dai padroni di casa con Bissouma, il meritato 2-0 arriva: lo segna Mooy con una grande botta su assist al bacio di Trossard. E i Seagulls possono respirare.

WATFORD-ASTON VILLA 3-0

Tre punti pesantissimi anche quelli conquistati a Vicarage Road dal Watford dei Pozzo, che in questo modo rimane sì penultimo in classifica ma a -3 dal West Ham e a -4 proprio dal Bournemouth. Dall'altra parte c'è invece un Aston Villa che invece di rilanciarsi in una sfida direttissima nei bassifondi della Premier, viene definitivamente risucchiato nelle paludi della zona retrocessione: il terz'ultimo posto è drammaticamente confermato per la squadra di Birmingham. Che ad affrontarsi siano due pericolanti lo si capisce piuttosto bene nei primi minuti, dominati dai falli e da conclusioni imprecise. Quindi Wesley costringe Foster a una grande parata e poi reclama un rigore per l'Aston Villa che non viene assegnato. Doucoure e Sarr sprecano due ghiotte occasioni per il vantaggio del Watford, trovato invece al 42' da Deeney, che piomba su un pallone respinto da Heaton e lo ribadisce in rete. La ripresa è a senso unico a favore del Watford: prima Chalobah spedisce sopra la traversa la palla del potenziane raddoppio, quindi i padroni di casa dilagano nonostante l'espulsione di Mariappa li costringa a giocare dal 57' in inferiorità numerica. Già al 67' Sarr si conquista un rigore che Deeney trasforma dopo una lunga consultazione con il Var, quindi al 71' è lo stesso Sarr a chiudere i conti anche in questo caso dopo che l'arbitro si prende un paio di minuti per verificare la regolarità dell'azione. Notte fonda per i Villans.