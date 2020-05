Premier League, 6 positivi al coronavirus in 3 club diversi

Sei giocatori o membri degli staff delle squadre di Premier League, appartenenti in tutto a tre club diversi, sono risultati positivi al test per il coronavirus. Lo ha comunicato la stessa lega inglese dopo i due giorni di test condotti in vista della ripresa degli allenamenti: "Tra domenica e lunedì 748 giocatori e membri degli staff sono stati testati per il Covid-19 - si legge in una nota - Di questi, sei sono risultati positivi, da tre club. I giocatori o i componenti degli staff risultati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni. La Premier League comunica questi dati aggregati per garantire l'integrità e la trasparenza della competizione. Nessun dettaglio specifico sui club o sui soggetti in questione sarà comunicato, per esigenze legali e operative".

