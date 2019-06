Premier League 2019/2020: si parte con United-Chelsea alla prima giornata

13/06/2019

La Premier League è già proiettata nella stagione 2019/2020 e in largo anticipo, come al solito, ha stilato il calendario della prossima stagione. Un sorteggio integrale che regalerà un big match subito alla prima giornata: Manchester United-Chelsea inizieranno col botto a Old Trafford. Il campionato sarà inaugurato il 9 agosto dal Liverpool che ospiterà il neopromosso Norwich, mentre City e Arsenal partiranno in trasferta con West Ham e Newcastle.

I campioni in carica del Manchester City inizieranno il campionato 2019/2020 con un lunch match in casa del West Ham, ma le attenzioni del primo turno saranno concentrate sulla sfida di Old Trafford tra il Manchester United di Solskjaer e il Chelsea. Le tre neopromosse inizieranno tutte in trasferta la nuova avventura in Premier League con lo Sheffield Utd che farà visita al Bournemouth, mentre il Tottenham darà il bentornato nella massima serie all'Aston Villa. Il Norwich, invece, inizierà da Anfield contro i campioni d'Europa in carica.



L'esordio casalingo del Manchester City sarà il 17 agosto contro il Tottenham, mentre il Chelsea ospiterà il Leicester City nella prima uscita davanti al proprio pubblico. Il Burnley per l'Arsenal.



WEEKEND DEI BIG MATCH



11 agosto alle 17.30, Manchester United-Chelsea

17 agosto, Man City-Tottenham

24 agosto, Liverpool-Arsenal

21 settembre, Chelsea-Liverpool

28 settembre, United-Arsenal

19 ottobre, United-Liverpool

26 ottobre, Liverpool-Tottenham

9 novembre, Liverpool-Man City

23 novembre, Man City-Chelsea

3 dicembre, United-Tottenham

7 dicembre, Man City-United

14 dicembre, Arsenal-Man City

21 dicembre, Tottenham-Chelsea

28 dicembre, Arsenal-Chelsea

1 gennaio, Arsenal-United

11 gennaio, Tottenham-Liverpool

18 gennaio, Liverpool-United

22 gennaio, Chelsea-Arsenal e Tottenham-Man City

22 febbraio, Chelsea-Tottenham

29 febbraio, Man City-Arsenal

7 marzo, United-Man City

14 marzo, Tottenham-United

21 marzo, Chelsea-Man City

4 aprile, Man City-Liverpool

25 aprile, Tottenham-Arsenal

2 maggio, Arsenal-Liverpool

9 maggio, Liverpool-Chelsea