Premier League, 2-2 tra Manchester United e Leeds: niente aggancio al City 

PREMIER LEAGUE

Pareggio nel “Roses Derby”: a Gnonto e all’autogol di Varane rispondono Rashford e Sancho. Ten Hag resta dietro Guardiola

© Getty Images È 2-2 tra Manchester United e Leeds nel recupero dell’ottava giornata di Premier League. Peacocks subito in vantaggio con Wilfried Gnonto (1’), secondo gol in campionato per l’italiano. Al 48’ arriva il raddoppio con l’autogol di Varane, che devia un cross in area. I Red Devils accorciano poi con il colpo di testa di Rashford (62’) e pareggiano al 70’ con Sancho. Solo un punto per ten Hag che manca l’aggancio al City di Guardiola, ora a +2.

Termina 2-2 il “Roses Derby” all’Old Trafford tra Manchester United e Leeds. Avvio complicato per i padroni di casa, costretti da subito a inseguire per effetto del vantaggio firmato al 1’ dall’azzurro Wilfried Gnonto, che imbuca nell’angolino basso di sinistra e segna la sua seconda rete in campionato. Passano cinque minuti e gli ospiti sono costretti a correre ai ripari: fuori Sinisterra per un problema fisico, dentro Summerville. I Red Devils si riorganizzano e arrivano occasioni importanti prima con Sabitzer al 19’ (palla fuori di poco), poi con Garnacho che si fa rimpallare il tiro da un difensore. Quattro minuti più tardi altra defezione per i Peacocks, che perdono anche Struijk, sostituito da Junior Firpo. Al 32’ va ancora per il pareggio l’austriaco, ma deve fare i conti una grande parata di Meslier.

Nella ripresa raddoppio degli ospiti, che pungono ancora nei primi minuti: questa volta grazie all’autogol di Varane (48’) che devia un traversone di Summerville. Gli uomini di ten Hag faticano a trovare spazi, ma al 62’ Rashford stacca altissimo sul cross di Dalot e accorcia le distanze. Il match diventa ancor più rovente e Aaronson scheggia il palo su calcio di punizione con de Gea immobile. Il pareggio è servito al 70’ con Sancho, che buca Meslier con un preciso rasoterra a giro: l’Old Trafford è una bolgia. Varane cerca di riscattarsi dopo l’autorete, ma la sua incornata trova una grande risposta del portiere avversario. All’80 bordata dal limite di Bruno Fernandes: alto sulla traversa e solo rammarico per i tifosi di casa, che spingono per la rimonta. Dieci minuti dopo ci prova anche Fred dalla distanza, ma Meslier para in due tempi. Il Manchester United fallisce dunque l’aggancio al Manchester City di Pep Guardiola, ora a +2 al secondo posto. Mentre sfiora l’impresa Michael Skubala, subentrato solo da poche ore all’esonerato Jesse Marsch: il Leeds sale a 19 punti, continuando la sua striscia di partite senza vittorie che dura dal 5 novembre, e resta a ridosso della zona retrocessione.