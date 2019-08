Premier: il Liverpool non si ferma, 2-1 al Southampton, l’Arsenal fatica ma batte il Burnley 2-1 

Terza vittoria in altrettante gare ufficiali per il Liverpool in questo inizio stagione. Dopo il trionfo contro il Norwich e quello in Supercoppa Europea, i Reds si sbarazzano anche del Southampton, sconfitto a fatica per 2-1 al St. Mary’s Stadium grazie alle reti di Mané (45’) e di Firmino (71’); inutile il gol di Ings (83’) su errore di Adrian. Soffre anche l’Arsenal, che supera 2-1 il Burnley grazie ad Aubameyang, che trova il gol vittoria al 64’. Vincono anche Everton e Bournemouth.

Era dal 2009 che l'Arsenal non riusciva a iniziare la Premier League con due vittorie consecutive. Ci riesce oggi, esattamente dieci anni dopo, con Unai Emery in panchina grazie ai guizzi delle stelle Lacazette e Aubameyang. Ma il Burnley vende carissima la pelle e alla fine i Gunners devono ringraziare anche il loro portiere Leno. L'Arsenal parte forte e cinge d'assedio il Burnley, con Pope che deve volare per dire di no a Lacazette. Proprio il francese però riesce ad andare a segno al 12', con un pezzo di bravura e determinazione sugli sviluppi di un corner: finito a terra sulla marcatura di Pieters e Mee, il centravanti dei Gunners colpisce la palla con un colpo da karateka e sorprende Pope. Passato in vantaggio, però, l'Arsenal non riesce ad affondare il colpo e anzi, dopo due buone parate di Pope, cresce inesorabilmente il Burnley. Al 43' Wood apre sulla sinistra per McNeil, sul suo tiro-cross arriva la deviazione fortuita di Papastathopoulos che favorisce Barnes, per quest'ultimo è facile trovare il tocco dell'1-1. C'è il tempo per un gol annullato all'Arsenal (su azione Monreal-Ceballos-Monreal, Nelson scaraventa in rete ma è fuorigioco), poi nella ripresa Emery prende provvedimenti e getta subito nella mischia l'attesissimo Pépé.

L'Arsenal fatica, ma ci prova: Aubameyang sfiora per due volte il gol del nuovo vantaggio, e alla fine viene premiato al 64'. Buona parte del merito è di Ceballos, che sradica il pallone dai piedi del disattento Gudmundsson, il gabonese fa tutto il resto superando in dribbling due avversari e incrociando un destro imparabile sul primo palo. Il sabato pomeriggio dell'Arsenal però è tutt'altro che finito, visto che il Burnley si riversa in avanti e i Gunners riescono a resistere nonostante un certo disordine: McNeil e Mee sbagliano mira di poco, Leno ci mette una pezza due volte e nei minuti di recupero è David Luiz a liberare l'area in una situazione di grande pericolo. Tanto basta: l'Arsenal fatica all'inverosimile, ma vince ed è capolista a punteggio pieno dopo due giornate. Sono i segnali di una squadra che punta ad arrivare lontano.