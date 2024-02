Premier: in attesa di Arsenal e City, il Liverpool travolge (4-1) il Brentford

© Getty Images

BRENTFORD-LIVERPOOL 1-4

Seconda vittoria di fila in campionato per il Liverpool, che si impone 4-1 sul campo del Brentford. Il match inizia con qualche problema per Klopp, che al 34' e al 44' è costretto a rinunciare per infortunio a Jones e Diogo Jota, sostituiti da Gravenberch e Salah. Prima di uscire, però, il portoghese riesce, al 35', a servire Núñez, che firma il vantaggio dei Reds con un morbido pallonetto. Ad inizio ripresa, l'uruguaiano lascia il posto a Gakpo, poi al 55' Salah regala a Mac Allister il pallone del 2-0, con l'argentino che entra in area e con un delicato tocco di destro supera Flekken. A metà secondo tempo, invece, Salah chiude i giochi sfruttando una sponda aerea di Gakpo mal interpretata dalla difesa di casa: sinistro all'angolino e 3-0. I padroni di casa provano a riaprirla con Toney, uno dei pochi a rendersi pericoloso anche nel primo tempo che al 75' insacca dopo la parata di Kelleher su Reguilon, ma undici minuti dopo Gakpo raccoglie il passaggio di Luis Diaz e di sinistro deposita in rete per il definitivo 4-1.