Premier, il Manchester United non perdona: Aston Villa battuto in rimonta

INGHILTERRA

I Red Devils, sotto per il gol di Traore, vincono 3-1 sul campo dell'Aston Villa e consolidano il secondo posto

Non è ancora il momento della festa per il Manchester City: i ‘cugini’ dello United battono infatti 3-1 l’Aston Villa e tengono aperta la corsa per il titolo della Premier League, almeno sulla carta. Non basta, ai Villans, il gol di Traore al 24’: Bruno Fernandes su rigore (52’), Greenwood (56’) e Cavani (87’) completano la rimonta vincente dei Red Devils, che tornano a -10 dalla vetta. Nell’altra partita, Wolverhampton batte Brighton 2-1.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED 1-3

Prima il brivido, poi la rimonta per una vittoria che rinvia ulteriormente la festa dei ‘cugini’: il Manchester United affonda in trasferta l’Aston Villa, dopo una partenza tutt’altro che brillante, e almeno dal punto di vista dell’aritmetica tiene aperto il massimo campionato inglese. I Villans, che non lottano per altro se non per l’onore trovandosi ben distanti dalla zona Europa, iniziano con personalità e colpiscono al 24’ sfruttando un errore nella costruzione dal basso da parte dei Red Devils: a firmare il vantaggio è Bertrand Traoré, con uno strepitoso sinistro da posizione defilata, poco dentro l’area di rigore, che non lascia scampo a Henderson. Gli uomini allenati da Ole Gunnar Solskjaer faticano a carburare e vanno all’intervallo senza mai impensierire davvero Emiliano Martinez.

Il tecnico norvegese, però, si fida degli undici mandati in campo dall’inizio, non opera alcun cambio dopo la pausa e viene premiato già nei primi minuti della ripresa: al 52’ Bruno Fernandes trasforma il rigore del pareggio assegnato per un fallo tanto netto quanto inutile di Douglas Luiz su Pogba, quattro minuti dopo Mason Greenwood riceve palla da Wan-Bissaka spalle alla porta al limite dell’area, si libera di un difensore e batte il portiere avversario con una rasoiata mancina. La squadra di casa non ha risposte e gli atleti in maglia zebrata archiviano la pratica nel finale, con il 'Matador' Edinson Cavani che fa 3-1 di testa al minuto 87. Due minuti dopo l'Aston Villa resta anche in dieci (secondo giallo per Watkins, punito nell'occasione per un'ingenua simulazione in area) e di fatto il match si chiude qui: il Manchester United torna a -10 con quattro partite da giocare, la fiammella della speranza è flebile ma resta accesa.



WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 2-1

Vittoria in rimonta per i Wolves, che nonostante non abbiano più obiettivi di classifica lottano fino all’ultimo secondo e conquistano il successo ai danni del Brighton. Ai Seagulls non basta la rete segnata di testa da capitan Lewis Dunk, al 13’, su cross dalla bandierina di Gross. Proprio Dunk, infatti, si fa espellere per una trattenuta su Fabio Silva lanciato a rete al 53’ e gli uomini di Nuno Espirito Santo ne approfittano al meglio guadagnando metro dopo metro di campo, fino alla rimonta nel finale: al 76’ è Adama Traorè a sfruttare al meglio una veloce combinazione con Fabio Silva per l’1-1, mentre al 90’ il colpo vincente da distanza ravvicinata è di Morgan Gibbs-White, che fa esplodere la gioia della squadra in maglia arancione. Finale nervoso, dopo il fischio finale viene espulso Maupay, a stento trattenuto da compagni e staff dopo un battibecco con gli avversari.