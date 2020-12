Premier, il Crystal Palace ferma il Tottenham

INGHILTERRA

Nella dodicesima giornata di Premier League, il Tottenham di Mourinho non va oltre l’1-1 in casa del Crystal Palace. Al Selhurst Park, gli Spurs passano in vantaggio al 23’ con il destro dalla distanza di Kane, ma soffrono nella ripresa e subiscono il gol di Schlupp all’81’. Vince il Southampton: 3-0 allo Sheffield United firmato da Adams (34’), Armstrong (62’) e Redmond (83’): tre punti che regalano ai Saints il sorpasso al Chelsea.

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM 1-1

Al Selhurst Park va in scena una partita dai due volti: primo tempo dominato dal Tottenham, ripresa totalmente a favore del Crystal Palace, che conquista un meritato pareggio. Gli Spurs mettono subito alle strette le Eagles, con Guaita protagonista assoluto: il portiere dei padroni di casa evita il vantaggio degli ospiti respingendo le conclusioni di Ndombele e Kane, con in mezzo il destro a giro di Reguilon di poco alto sopra la traversa. Al 23', gli uomini di Mourinho passano in vantaggio con Kane: destro dalla lunga distanza, Guaita valuta male la traiettoria e viene preso in controtempo. Il Crystal Palace, però, entra in partita e mette in difficoltà gli Spurs: al 43', Eze colpisce il palo con un destro a giro sul secondo palo. È il principale indizio di ciò che succederà nella ripresa: la formazione di Hodgson spaventa subito il Tottenham con il destro alto sopra la traversa di Zaha, mentre gli ospiti rispondono con la conclusione di Hojbjerg di poco a lato. Gli ospiti, però, non riescono a giocare con tranquillità e finiscono per abbassarsi. La naturale conseguenza del secondo tempo dominato dalle Eagles è il pareggio, che arriva puntuale all'81': Schlupp, da calcio di punizione, raccoglie una respinta corta di Lloris e deposita in rete. Mourinho inserisce Dele Alli, ma gli Spurs sbattono contro la traversa e contro Guaita, nel finale che blinda l'1-1 con due miracoli su Kane e Dier. Sfuma nel finale il successo del Tottenham, che sale a quota 25.

SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED 3-0

Il Southampton si dimostra una delle squadre più in forma della Premier con il 3-0 al fanalino di coda Sheffield United. Al St. Mary's Stadium, i Saints passano al 34' con il destro al volo in area di Adams. Nella ripresa, la formazione di Hasenhuttl raddoppia al 62': Armstrong conclude di sinistro dal limite dell'area e, grazie alla deviazione di Jagielka, spiazza McCarthy e regala ai suoi il 2-0 che indirizza la partita. La sfida si chiude all'83': Redmond, entrato da soli tre minuti, scambia con Romeu, entra in area e trova l'angolino, firmando il tris che certifica la vittoria del Southampton, che supera il Chelsea in classifica e sale a quota 23, a -2 dal Tottenham. Lo Sheffield United, invece, è sempre più ultimo: solo un punto in dodici giornate.