Fiorentina, Vanoli: "Bravi tutti, ora chiudiamo il discorso. Rimonta col Palace? Sogniamo"
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Paolo Vanoli vede l'orizzonte salvezza dopo la vittoria sulla Lazio, ma per la sua Fiorentina non è ancora finita: "Ci manca ancora qualcosa per completare il percorso, ma stasera faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere e il sacrificio. Se fossimo stati più lucidi, avremmo potuto fare anche il secondo gol, ma non potevo chiedere di più", ha detto a Dazn.
Ora testa alla Conference League, giovedì al Franchi contro il Crystal Palace si riparte dal 3-0 maturato in Inghilterra: "Speriamo di esserci liberati di testa er di poter avere più fluidità nel gioco. Proveremo a dare il massimo per la nostra gente, per i tifosi, per noi stessi. Proviamo a sognare".
Per quanto riguarda il suo futuro in panchina, nulla è ancora definito: "Ho sempre avuto fiducia nella società, non ho mai guardato al futuro, ma al bene della Fiorentina. Avevo questa responsabilità e me l'ha detto anche il presidente Commisso quando firmai il contratto. Ci vuole pazienza nel processo, il mio compito deve ancora finire".