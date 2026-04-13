Fiorentina, Vanoli: "Bravi tutti, ora chiudiamo il discorso. Rimonta col Palace? Sogniamo"

Paolo Vanoli vede l'orizzonte salvezza dopo la vittoria sulla Lazio, ma per la sua Fiorentina non è ancora finita: "Ci manca ancora qualcosa per completare il percorso, ma stasera faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere e il sacrificio. Se fossimo stati più lucidi, avremmo potuto fare anche il secondo gol, ma non potevo chiedere di più", ha detto a Dazn.