Marotta: "L'Inter non ha paura. Il rigore del Como? Vedo tanti errori, immaginatevi se non avessimo vinto... "

Stuzzicato sul rigore concesso al Como nel finale della partita andata in scena domenica sera al Sinigaglia, Marotta ha detto la sua: "Ho visto una bella partita vinta meritatamente dall'Inter grazie alla forza, alla qualità del gioco espresso contro una squadra che ha dimostrato di essere all'altezza e di svolgere il ruolo da protagonista nel campionato - le parole ai cronisti presenti fuori Via Rosellini -. Tutti hanno evidenziato che non era rigore, è evidente che non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto ma immaginate se quel rigore avesse portato a un esito diverso, saremmo qui a recriminare ma fa parte di una serie di errori che ogni tanto capitano durante una stagione, in questo momento si verificano spesso, però spero spinga a fare riflessioni per trovare una simbiosi tra il protocollo Var e l'arbitro centrale"