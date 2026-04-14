Bonus Champions: il Psg premia i dipendenti con un assegno record

Il Paris Saint-Germain ha deciso di premiare oltre 700 dipendenti con un sostanzioso bonus di 5.140 euro a testa per celebrare la storica stagione 2024/25, culminata con la prima vittoria del club in Champions League. La gratifica, suddivisa in due tranche - una iniziale da 4.500 euro e un conguaglio finale da 640 euro erogato a marzo 2026 - è stata annunciata dal direttore generale Victoriano Melero come riconoscimento tangibile per l'impegno di tutto l'apparato amministrativo e operativo, e non solo del gruppo squadra. Il club parigino, che ha recentemente toccato un budget record di 837 milioni di euro grazie alla crescita commerciale e ai successi sul campo, ha stanziato circa 4 milioni di euro per coprire l'operazione, sottolineando che il primato europeo è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge ogni dipartimento della società. Lo scrive L'Equipe.