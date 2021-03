Premier, Havertz è irresistibile, il Chelsea schianta l’Everton di Ancelotti

Nel posticipo della 27esima giornata di Premier League il Chelsea di Tuchel supera per 2-0 l’Everton di Ancelotti e difende così il quarto posto in classifica. Al 31’ Godfrey incappa in un’autorete su una conclusione innocua di Havertz, che al 20’ della ripresa si conquista poi il rigore per il raddoppio di Jorginho. Gli ospiti con una vittoria avrebbero sorpassato i Blues, invece sono i londinesi a difendersi dalla minaccia dei Toffees.