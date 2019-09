Portogallo, CR7 a caccia del record di gol nelle qualificazioni europee

CR7 va a caccia di un nuovo record con la maglia del Portogallo. Con una doppietta contro la Lituania (martedì ore 20.45 in diretta esclusiva in chiaro su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it) Cristiano Ronaldo raggiungerebbe Robbie Keane in vetta alla classifica dei bomber nelle qualificazioni europee. Un'occasione che il fenomeno della Juve non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire. Visto soprattutto il ruolino che dal 2014 sta facendo registrare ogni volta che scende in campo con la nazionale.

Dall'arrivo di Fernando Santos, il 7 portoghese è letteralmente esploso. Per scaldarsi ci ha messo qualche partita (5 gol nei primi 10 match), poi non si è più fermato, firmando 30 reti nelle successive 30 partite. Poi altri 4 centri nelle ultime cinque gare. Numeri impressionanti, che, in 159 presenze, hanno portato a 89 lo score totale dei gol segnati da CR7 con il Portogallo. Un crescendo pazzesco, iniziato con Scolari in panchina (15% dei gol totali realizzati), proseguito con difficoltà con Queiroz (4,2%), migliorato con Paulo Bento (29,5%) e portato al massimo del rendimento con Fernando Santos (32,2%). Roba da extraterrestre, per intenderci. Del resto, quanto a record, CR7 è impressionante. E ogni occasione è buona per allungare l'elenco dei primati personali. Lituania avvertita.



QUALIFICAZIONI EUROPEE, LA TOP FIVE DEI BOMBER

23 GOL - Robbie Keane (IRLANDA)

21 GOL - Cristiano Ronaldo (PORTOGALLO)

19 GOL - Zlatan Ibrahimovic (SVEZIA)

19 GOL - Hakan Sukur (TURCHIA)

19 GOL - Jon Dahl Tomasson (DANIMARCA)