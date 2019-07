Porto, Casillas torna ad allenarsi dopo il problema al cuore

01/07/2019

Iker Casillas è tornato ad allenarsi con il Porto dopo il problema cardiaco accusato lo scorso marzo. Il portiere spagnolo, 38 anni, non ha mai dichiarato ufficialmente la sua intenzione di proseguire con la carriera o di ritirarsi, ma al primo giorno di ritiro con la società portoghese ha affidato a un tweet la propria decisione: "Si torna al lavoro. Primo giorno". Una buona notizia per lui e per gli appassionati di sport.