Port Vale, Pope rincara la dose: "Ho sbagliato, se mi marca Stones faccio 50 gol"

"Ho appena visto gli highlights della partita - scriveva su Twitter Tom Pope l'estate scorsa parlando di una gara dell'Inghilterra - So che io sono un giocatore di League Two, so che lui gioca per la nazionale inglese, so che guadagna 150 mila sterline a settimana, so che è un milione di volte più forte di me, ma vorrei tanto giocare contro John Stones tutte le settimane! Segnerei 40 gol a stagione". E quel giorno è arrivato ieri, Manchester City-Port Vale di FA Cup, Pope contro Stones con tutta l'Inghilterra che guarda: l'attaccante di League Two riesce effettivamente a segnare l'unico gol dei suoi (4-1 citizens il risultato finale) e dopo la gara rincara la dose sui social.