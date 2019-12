Pogba in tackle contro il razzismo: #NoToRacismWeAllOne

Una foto e un hashtag che vale più di mille parole: #NoToRacismWeAllOne. Paul Pogba entra in tackle contro il razzismo e per diffondere il suo messaggio sceglie il giorno di Natale. Una presa di posizione quella del centrocampista del Manchester United, che arriva dopo le polemiche scoppiate in Premier League nei giorni scorsi per gli insulti ad Antonio Rudiger.