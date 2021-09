Pjanic attacca Koeman: "Mi ha mancato di rispetto, trattato come un 15enne"

VOLANO GLI STRACCI

Il bosniaco a Marca: "Io sono un giocatore che può accettare tutto ma mi piacerebbe sempre che mi dicessero le cose faccia a faccia"

A poche ore dal suo trasferimento al Besiktas, Miralem Pjanic si toglie qualche sassolino dalla scarpa e sferra un duro attacco al tecnico del Barcellona Ronald Koeman. "Io sono un giocatore che può accettare tutto ma mi piacerebbe sempre che mi dicessero le cose faccia a faccia - si è sfogato ai microfoni di 'Marca' - . Non come se non fosse successo nulla e avessi 15 anni. Mi ha mancato di rispetto". Getty Images

Il motivo della sua fallimentare stagione in blaugrana ha un nome e un cognome: Ronald Koeman. "Oggi non so ancora cosa volesse esattamente Koeman, non ha cercato di spiegarmi le cose, né di trovare una soluzione – ha spiegato il centrocampista bosniaco – Ero io che stavo per chiedergli cosa voleva da me, cosa stavo facendo di sbagliato o giusto. Per lui non c'erano problemi nel mio gioco, non mi ha dato risposte. Il tempo passava e la situazione stava peggiorando, ma senza motivo. Avrei preferito che mi dicessero le cose direttamente. È stato un modo molto strano di comunicare, è la prima volta che mi succede. Non ho mai avuto problemi con nessuna squadra, con nessun allenatore. Lavoravo nei giorni di riposo, a volte correvo da solo dopo l'allenamento per stare bene… potevo dare molto di più se avesse voluto. Però è un allenatore molto molto strano, è la prima volta che vedo una dirigenza del genere".

Pjanic ammette i contatti con la Juve e non solo. "E' vero, c'erano tante cose, la situazione di quelle squadre non era facile. Non molti club hanno fatto un grande mercato, solo il PSG, non so come lo abbiano fatto, e gli inglesi, con grandi acquisti. In Spagna poche cose così come in Italia. Era stressante, pensavo: e la mia situazione? Ma fino a quando non ho ricevuto una chiamata ero concentrato sull'allenamento e sulla preparazione, ma è stato molto difficile".