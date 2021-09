Pjanic al Besiktas, ufficiale: i turchi pagheranno meno di 3 milioni d'ingaggio

UFFICIALE

Il bosniaco, cercato dalla Juve, lascia il Barcellona in prestito: il Besiktas pagherà 2,75 milioni di euro per il suo stipendio

Ieri sera il Besiktas ha ufficializzato l'arrivo di Miralem Pjanic in prestito annuale dal Barcellona, si conclude così il tormentone sul centrocampista bosniaco che era fuori dai piani di Koeman e che avrebbe voluto tornare alla Juventus. Alla fine niente Serie A ma Turchia, con il Besiktas che ha annunciato che pagherà 2.750.000 euro di ingaggio, meno della metà dello stipendio garantito dai blaugrana.

Pjanic era una richiesta di Allegri, era stato accostato anche a Fiorentina e Napoli, ma gli incastri economici non sono riusciti a nessuna squadra italiana, di qui la scelta di andare a giocare con più continuità, anche in vista di Qatar 2022 se la Bosnia si qualificasse, nel campionato turco.

Pjanic al Barcellona ha un ingaggio da oltre 8 milioni di euro netti l'anno fino al 2024, i turchi nel comunicato ufficiale hanno annunciato che gliene pagheranno meno di 3 lasciando quindi il grosso al club spagnolo (al netto di eventuali riduzioni accettate dal giocatore).

IL COMUNICATO DEL BESIKTAS

“È stato raggiunto un accordo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Miralem Pjanic. La nostra Società pagherà al giocatore una commissione netta di garanzia di 2.750.000 euro per la stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto a Miralem Pjanic, che crediamo rafforzerà in modo importante il nostro club e gli auguriamo di avere successo in questa avventura".

IL TWEET