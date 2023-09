Grave infortunio per Perisic, l'Inter gli fa gli auguri: "In bocca al lupo Ivan"

TOTTENHAM

Stagione probabilmente finita per il croato del Tottenham, che in allenamento si è procurato la rottura del crociato del ginocchio destro

© Getty Images La stagione di Ivan Perisic potrebbe già essere finita. Nell'allenamento odierno, infatti, il 34enne croato del Tottenham si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e nei prossimi giorni dovrà essere operato. Appena uscita la notizia, sono arrivati immediatamente gli auguri del suo ex club, l'Inter. "In bocca al lupo Ivan per una pronta guarigione!" ha scritto il club nerazzurro sui propri profili social.

Il grave infortunio potrebbe significare la fine dell’avventura al Tottenham di Perisic, il cui contratto è in scadenza alla fine di questa stagione. Con Postecoglou in panchina, Perisic ha perso il posto da titolare ed è sempre partito dalla panchina nelle 5 partite giocate.

Vedi anche inter Inter, anche Perisic avvisa Cuadrado e... lo chiama a colloquio Nonostante l'addio di due estati fa, il legame tra Perisic e l'Inter è sempre rimasto saldo, tanto che il croato era in tribuna a San Siro a maggio per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. In sei stagioni in nerazzurro, il fuoriclasse croato ha collezionato 254 presenze e realizzato 55 gol, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

IL TWEET DELL'INTER