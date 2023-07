Inter, anche Perisic avvisa Cuadrado e... lo chiama a colloquio

© instagram

Una storia su Instagram per "avvisare" Cuadrado. Ivan Perisic scherza e ride sui social, ma ricorda le scintille quando vestiva la maglia nerazzurra con il colombiano ex Juve. I due, di fronte sulla stessa fascia, non si sono mai amati e si sono resi protagonisti di diversi battibecchi ed episodi, vedi il rigore assegnato ai bianconeri nella sfida dello Stadium della stagione 2020/21. Il croato, ora al Tottenham, ha postato un meme divertente con cui ha mandato un avvertimento al nuovo interista.