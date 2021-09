Pelé di nuovo ricoverato in terapia intensiva

Il mondo del calcio è ancora in ansia per Pelé. Il leggendario brasiliano, infatti, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, da dove era stato dimesso solo martedì, in seguito all'intervento per la rimozione di un tumore al colon a inizio mese. Le sue condizioni restano stabili, ma la decisione è stata presa a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute.