Pogba e Ndombele positivi al coronavirus: fuori dai convocati della Francia

ALTRI CASI

Anche Paul Pogba e Tanguy Ndombele sono risultati positivi al coronavirus. La notizia arriva dall'Equipe, secondo cui i giocatori sono asintomatici e in isolamento. I centrocampistI del Manchester United e del Tottenham dovranno restare in quarantena almeno per 14 giorni e non sono stati convocati da Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale contro Svezia e Croazia. Al posto dell'ex Juve e dell'ex Olympique Lione il commissario tecnico ha chiamato il giovane Eduardo Camavinga (17 anni) e Adrien Rabiot.

Dopo oltre un anno di assenza, Pogba avrebbe dovuto fare il suo rientro in nazionale proprio in questi giorni, ma i test medici a cui è stato sottoposto mercoledì in vista del ritiro hanno bloccato tutto, costringendo il calciatore a uno stop forzato di almeno quattordici giorni. Stessa sorte per Tanguy Ndombele, anche lui positivo ai controlli covid.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati dall'allenatore della Francia: Lloris, Maignan, Mandanda - Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane - Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko - Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.