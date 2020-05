Partite illegali in Francia: anche ragazzi delle giovanili di Ligue 1

CHE POLEMICHE

La Francia non torna indietro dallo stop ai campionati professionistici di calcio a causa della pandemia ma il pallone continua a rotolare, amatorialmente e illegalmente, in alcune partite che ora stanno creando polemiche. Domenica scorsa a Strasburgo circa 400 persone tra calciatori e pubblico hanno preso parte ad un match tra due quartieri rivali allo stadio Paco-Mateo.

Le Parisien va oltre e racconta che altre partite illegali vengono regolarmente giocate in questi giorni e ad alcune di queste prendono parte pure giocatori del settore giovanile di Ligue 1 e Ligue 2.

Un ragazzo del Marsiglia è stato filmato mentre giocava in uno di questi match mentre un calciatore dell'Academy del Psg ha dichiarato: "I professionisti ad agosto o settembre riprenderanno, noi potremmo dover attendere anche fino ad ottobre: sono in un momento chiave della mia carriera e non posso stare fermo per più di due mesi".