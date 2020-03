Paradosso Wuhan Zall, lascia la Spagna per tornare in Cina: è più sicuro

IL PARADOSSO

Per evitare il rischio contagio da coronavirus hanno deciso di tornare in Cina e precisamente proprio a Wuhan, la città focolaio da cui è partita la pandemia di Covid-19. Stiamo parlando della squadra di calcio locale, il Wuhan Zall, che si trovava in ritiro nella penisola iberica da fine gennaio per preparare la nuova stagione.

Le autorità cinesi hanno poi rinviato la Chinese Super League e la squadra ha preferito rimanere in Spagna, mentre a casa i loro familiari erano in quarantena. Nel frattempo i calciatori hanno continuato ad allenarsi e hanno avuto anche l’occasione di assistere dalle tribune del Bernabeu al Clasico tra Real e Barça. Ora però il virus è arrivato a Madrid, come conferma la positività al coronavirus di un cestita del Real, mentre in Cina la situazione va verso un lento ma continuo miglioramento.

“Il problema ora è qui, in Cina è praticamente risolto” ha detto ai microfoni di As l’allenatore del club, José González, che ha spiegato anche che la squadra tornerà nella giornata di sabato nel suo paese. Meglio fare in fretta infatti, perché un'eventuale cancellazione dei voli potrebbe costringere staff e giocatori a dover fare i conti con il virus lontano da casa.

