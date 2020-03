Coronavirus, anche il Real Madrid in quarantena

Allarme coronavirus in casa Real Madrid. Secondo quanto riporta una nota ufficiale della società, un giocatore della squadra di basket del club è risultato positivo e sono state subito disposte misure urgenti relative alla quarantena per tutti i tesserati, compresi i calciatori. Dopo aver appreso la notizia, Ramos & Co. hanno lasciato rapidamente la Ciudad Deportiva, che è stata chiusa, e si sono messi in quarantena.