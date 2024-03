Paperone Mbappé: al Psg guadagna 8.219 euro all'ora

LE CIFRE

Svelate le cifre del contratto del fuoriclasse del Psg che guadagna più di cinque volte rispetto a ogni altro collega in Ligue 1

© Getty Images Kylian Mbappé ha uno stipendio d'oro al PSG. Fino a qui niente di nuovo, anche se ora in Francia sono state svelate le cifre esatte di quanto guadagna il francese nella squadra parigina. Il calciatore, che lascerà il Parco dei Principi alla fine della stagione, prende più di cinque volte rispetto ai colleghi. Secondo quanto riportato da L'Équipe, i dieci giocatori meglio pagati in Francia sono tutti del PSG. Kylian Mbappé guadagna 72 milioni di euro lordi per stagione senza contare i bonus. Questo equivale a uno stipendio di 6 milioni al mese, 197.260 euro al giorno, 8.219 euro ogni ora e 136 euro al minuto.

Questa la classifica dei primi 10 giocatori più pagati in Ligue 1:

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Marquinhos

Lucas Hernandez

Milan Skriniar

Gianluigi Donnarumma

Asensio

Randal Kolo Muani

Achraf Hakimi

Nordi Mukiele

I primi della lista che non indossano i colori del PSG, nelle posizioni undicesima e dodicesima, sono Aubameyang, dell'Olympique de Marseille, e Ben Yedder, del Monaco (650.000).

Da questi stipendi lordi, che non includono i bonus, bisogna detrarre i contributi, che per i calciatori meglio pagati ammontano a circa l'11%. E della retribuzione effettivamente ricevuta, i giocatori devono pagare le tasse che in Francia per i meglio pagati possono arrivare al 45%, a cui bisogna aggiungere un contributo eccezionale del 4%.

In altre parole, un calciatore con uno stipendio lordo di un milione di euro, al netto si trova con 450.000 euro.