Dramma Santos: storica retrocessione e scontri. Trionfa il Palmeiras 

IN BRASILE

Clamorosa beffa per il Peixe, sconfitto in pieno recupero: l'ex club di Pelé finisce in Serie B

Il Palmeiras ride, il Santos piange. È stata un'ultima giornata da cuori forti quella del campionato brasiliano che ha emesso dei verdetti a dir poco clamorosi: il club di San Paolo alza al cielo il 12esimo titolo nazionale, tragedia invece per i bianconeri che finiscono in Serie B per la prima volta nella loro storia lunga 111 anni. Da segnalare il tentativo di invasione da parte dei tifosi in campo al fischio finale (fermato dalle forze dell'ordine), seguito dagli scontri fuori lo stadio. Il bilancio finale è di diverse auto e autobus danneggiati, oltre a esercizi commerciali vandalizzati.

Per il Santos, club nel quale è cresciuto Pelé (scomparso meno di un anno fa, esattamente il 29 dicembre), fatale il ko interno al cospetto del Fortaleza per 2-1 con gol decisivo degli ospiti al minuto 96. Un vero dramma sportivo con protagonista il Peixe, capace di vincere per 3 volte la Copa Libertadores, e finito quart'ultimo in campionato con soli 38 punti. Sentimenti opposti invece in casa Palmeiras: ai Verdao è bastato un pareggio in casa del Cruzeiro (1-1), con tanto di gol del talento 17enne Endrick, promesso sposo del Real Madrid. Solo quinto il Botafogo, a lungo in vetta e clamorosamente rimontato a poche giornate dal termine.