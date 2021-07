Pallone d'Oro, in Spagna snobbano Jorginho: "Anni luce da Messi"

LA CORSA

Il Mundo Deportivo tira la volata alla Pulce che ha vinto la Copa America: anche Donnarumma, Kanté e Lewandowski in lizza

Nell'anno di Europei e Copa America la corsa al Pallone d'Oro si fa più serrata che mai, perché subentrano altre variabili e non basta vincere la Champions League. Per questo motivo torna in lizza Leo Messi, a secco di trofei (Coppa del Re a parte) col Barça, ma sul tetto del Sudamerica con l'Argentina. Il Mundo Deportivo gli tira la volata e snobba Jorginho, uno che ha vinto Euro 2020 e Champions: "E' anni luce dal calcio di Messi". Getty Images

Il giornale catalano, che ovviamente spinge per il 7° trofeo al fenomeno argentino, fa una lista dei possibili rivali. A partire da Ngolo Kanté, eletto MVP della finale di Champions League, proseguendo con il solito Robert Lewandovski, il virtuale vincitore della passata edizione quando il premio non venne consegnato causa pandemia, passando per le stelle di Euro 2020 Gigio Donnarumma (miglior calciatore) e Pedri (miglior giovane) e finendo con i nomi che non mancano mai come Ronaldo, Mbappé, Neymar e De Bruyne.

Per Jorginho, invece, una piccola menzione a fine articolo: "E' letteralmente lontano anni luce dal calcio di Messi". Vero, ma chi non lo è?

MARCA: PALLONE D'ORO ALLA COPPIA BONUCCI-CHIELLINI

Un Pallone d'Oro congiunto a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. E' l'idea suggerita da Marca, autorevole quotidiano spagnolo, che elogia il rendimento dei due difensori di proprietà della Juventus con la Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020.