I 30 per il Pallone d'Oro: tanta Serie A con Barella, Lautaro, Osimhen, Kvara e due ex di Inter e Napoli

PALLONE D'ORO

Il 30 ottobre la cerimonia per incoronare il miglior giocatore della stagione 2022-2023: è sfida Messi-Haaland

France Football ha svelato la lista dei trenta candidati al Pallone d'Oro 2023, il premio al miglior giocatore maschile dell'annata 2022-2023 assegnato dai giornalisti dei primi 100 paesi della classifica FIFA. Per stabilire il successore di Karim Benzema, vincitore nel 2022, sarà testa a testa tra Leo Messi ed Erling Haaland. C'è solo un italiano in lista, l'interista Nicolò Barella, ma la Serie A è rappresentata anche dall'altro nerazzurro presente, vale a dire Lautaro Martinez (ma anche da André Onana, ora al Manchester United, ma tra i papabili proprio per la straordinaria stagione vissuta a Milano), dai napoletani Osimhen e Kvaratskhelia (ma pure Kim, ora al Bayern ma in lizza per quanto fatto con la maglia azzurra). La cerimonia di premiazione è prevista per il 30 ottobre.

Si preannuncia un testa a testa tra Messi, campione del Mondo 2022 e trascinatore assoluto dell'Argentina, e Haaland, Scarpa d'Oro, capocannoniere della Champions e vincitore di Champions, Premier League e FA Cup. Per l'argentino, che nel frattempo ha lasciato il PSG per trasferirsi all'Inter Miami, sarebbe l'ottavo Pallone d'oro della sua inimitabile carriera, mentre il gigante norvegese va a caccia del primo trionfo personale.

Rispetto al 2022 si considera la stagione 2022/2023 e non l'anno solare, in questo caso il 2023, quindi conterà anche il Mondiale in Qatar disputato tra novembre e dicembre. Oltre alle due redazioni di France Football e dell'Equipe, ha partecipato alla selezione dei 30 candidati anche Didier Drogba, ex fuoriclasse del Chelsea oggi ambasciatore del Pallone d'Oro, al pari dei giornalisti che nel 2022 si sono più avvicinati alla classifica finale, ovvero il vietnamita Truong Anh Ngoc e il neozelandese Gordon Watson. I votanti stileranno una classifica con cinque giocatori: il primo riceve 5 punti, il secondo 4, il terzo 3, il quarto 2 e il quinto 1 punto.

I 30 CANDIDATI AL PALLONE D'ORO

Ecco la lista completa dei candidati al Pallone d'Oro: Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Psg), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcellona), Kylian Mbappe (Psg), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).

LE CANDIDATE AL PALLONE D'ORO FEMMINILE

Ecco la lista delle candidate al Pallone d'Oro femminile: Georgia Stanway (Bayern Monaco), Olga Carmona (Real Madrid), Fridolina Rolfo (Barcellona), Rachel Daly (Aston Villa), Sophia Smith (Portland Thorns), Hayley Raso (Manchester City/Real Madrid), Amanda Ilestedt (Psg/Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcellona), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Daphne Van Domselaar (Twente/Aston Villa), Alba Redondo (Levante), Linda Caicedo (Real Madrid), Kadidiatou Diani (Psg/Lione), Ewa Pajor (Wolfsburg), Guro Reiten (Chelsea), Patricia Guijarro (Barcellona), Sam Kerr (Chelsea), Debinha (Kansas City Current), Aitana Bonmati (Barcellona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Yui Hasegawa (Manchester City), Jill Roord (Wolfsburg/Manchester City), Katie McCabe (Arsenale), Wendie Renard (Lione), Asisat Oshoala (Barcellona), Mary Earps (Manchester United), Mapi Leon (Barcellona), Khadija Shaw (Manchester City).

I CANDIDATI AL TROFEO YASHIN

Comunicata anche la lista dei 10 candidati al trofeo Yashin, che premierà il miglior portiere della passata stagione. I nomi in lizza per il premio sono: Mika Maignan (Milan), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), André Onana (Inter/Manchester United), Ederson (Manchester City), Brice Samba (Lens), Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madrid), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dominki Livakovic (Dinamo Zagabria/Fenerbahce), Marc-André Ter Stegen (Barcellona).

I CANDIDATI AL TROFEO KOPA

France Football ha reso nota anche la lista dei 10 candidati al Trofeo Kopa, che premierà il miglior Under 21 della passata stagione. I nomi in lizza per il premio sono: Jude Bellingham (Real Madrid), Gavi (Barcellona), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (Barcellona), Xavi Simons (Lipsia), Alejandro Balde (Barcellona), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester United), Elye Wahi (Lens).