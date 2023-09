Van Gaal accusa: "Tutto premeditato: Messi doveva vincere i Mondiali 2022"

Louis Van Gaal punta il dito contro la Fifa e lo fa in modo diretto: secondo l'ex ct dell'Olanda la vittoria dei Mondiali 2022 in Qatar da parte dell'Argentina sarebbe stata decisa a tavolino. "Quando vedi come si comporta l'Argentina e come lo facciamo noi... Alcuni giocatori argentini sono andati troppo oltre e non sono stati penalizzati. Per questo motivo penso che tutto sia stato premeditato" le dichiarazioni dell'allenatore eliminato proprio dall'Albiceleste ai quarti di finale.