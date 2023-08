Messi: "Venire a Miami è stata la decisione giusta, al Pallone d'oro non ci penso"

"Venire a giocare a Miami è stata la decisione giusta". Parola di Leo Messi alla vigilia della finale di Leagues Cup. L'asso argentino si è ambientato benissimo nella nuova realtà americana, mettendo a segno nove gol nelle sei uscite con la maglia dell'Inter Miami. Un addio, quello al Psg, molto diverso dallo strappo con Barcellona e il Barcellona. "La partenza per Parigi è stata difficile per come è andata. Non è una cosa che volevo, è successo da un giorno all'altro. Dopo tanti anni a Barcellona ho dovuto abituarmi in fretta a un posto nuovo. È stato difficile, ma per fortuna è molto diverso da quello che mi sta succedendo ora a Miami. Sono felice per la decisione presa e non solo dal punto di vista sportivo".